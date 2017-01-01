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Minik öğrenciler müze rehberliği yaptı



(Fotoğraflı)



Şahin Binici

SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi tarafından ilkokul çağındaki çocuklara yönelik "Gönüllü Rehber Etkinliği" programı düzenlendi.

Samsun Kent Müzesinden eğitim alan Gazi Paşa İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Bayram Aziz Kahraman ve Beyzanur Numanoğlu, sınıf arkadaşlarına bu müzeyi gezdirdi. Müzedeki eserler hakkında bilgi paylaşımı yapan minik öğrenciler, Samsun'da geçmiş tarihlerde kurulan devletlerden Cumhuriyet tarihine kadar birçok bilgiyi arkadaşlarına aktardı.

Etkinlik hakkında bilgi veren müze sorumlusu Nilgün Vargün, "Kent Müzesi olarak her gün bir ilkokulumuzu burada ağırlıyoruz. Minik öğrencilerimize çeşitli etkinlikler yaptırarak onların kültürel faaliyetlerini arttırmayı hedefliyoruz. Burada çocuklarımıza hem tarihimizi hem de yöresel kültürlerimizi aşılıyoruz. Bugün de Gazi Paşa İlkokulunu ağırladık. 4 hafta önce bu okuldan iki öğrenciye müzemizde eğitim verdik. Bugün eğitim verdiğimiz öğrenciler sınıf arkadaşlarına rehberlik ederek, müzede bulunan eserler hakkında onları bilgilendirdi. Kent Müzesi olarak bu tür etkinlikler sunmaya devam edeceğiz" dedi.

(ŞB-SLH-Y)



23.05.2017 11:29:44 TSI

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