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Mümin Sarıkaya UEDAŞ Çalışanları Türk Halk Müziği Konserine katılacak

23 Mayıs 2017 Salı, 11:31
Mümin Sarıkaya UEDAŞ Çalışanları Türk Halk Müziği Konserine katılacak

BURSA (İHA) - Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) çalışanlarının oluşturduğu Türk Halk Müziği Korosu etkinliğine "Ben Yoruldum Hayat" şarkısıyla ses getiren sanatçı Mümin Sarıkaya konuk sanatçı olarak katılacak. Konserden elde edilen gelir Kızılay'a bağışlanacak.
UEDAŞ Türk Halk Müziği Korosu 26 Mayıs Cuma günü müzikseverlere ziyafet yaşatacak. Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan "UEDAŞ Çalışanları Türk Halk Müziği Konseri"nde Türk sanat ve halk müziğinden seçme eserler seslendirilecek. Koro, Ümit Akkaş şefliğinde seyirciyle buluşacak. 'Ben Yoruldum Hayat' şarkısı ile ses getiren Mümin Sarıkaya da konsere konuk sanatçı olarak katılacak.
Konserin tüm geliri Kızılay'a bağışlanacak
UEDAŞ Türk Halk Müziği Korosu, Türk halk müziğine gönül vermiş 20 UEDAŞ çalışanından oluşuyor. Üç aylık bir çalışmanın ardından gerçekleştirilecek konsere vatandaşlar ücretsiz olarak giriş sağlayabilecek. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin yanı sıra, Limak Holding, Elmak Enerji, Kartel Metal ve Astor Transformatör'ün sponsorluğunda gerçekleştirilen konserden elde edilen tüm sponsorluk geliri ve desteği Türk Kızılay'a bağışlanacak.
(UGR-

23.05.2017 11:31:05 TSI
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