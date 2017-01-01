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Gençlik haftası konser ile kutlandı



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ŞANLIURFA (İHA) - Gençlik Haftası, Devlet Türk Halk Müziği Korosu Ses ve Saz Sanatçıları ile Harran Üniversitesi Müzik öğretim elemanları ve öğrencilerinin ortak olarak hazırladığı "Doğudan Batıya Esintiler" konseri ile kutlandı.

Türk ve Dünya müziğinin geleneksel ve senfonik seçkin örnekleri, müzik açısından köklü bir geçmişe sahip şehirde, izleyiciler tarafından beğeni ile karşılandı.

Devlet Su İşleri Konferans salonunda gerçekleşen konser programının son iki eserinde Şanlıurfa Bilsem öğrencileriyle sahneye çıkan minikler korosu ise performansları ve sevimli tavırlarıyla izleyenlere keyifli anlar yaşatırken, engelsiz yaşam mesajı verilerek bazı sözlü eserlere işaret dili eklenmesi büyük takdir topladı.

Şanlıurfa'da ilk kez filarmoni orkestrası sahne aldı

Devlet Konservatuvarı ve Eğitim Fakültesi Müzik bölümleri öğretim elemanlarının gayretleriyle başlayan Şanlıurfa Filarmoni Orkestrası, ilk konserini verdi. Şanlıurfa Filarmoni Orkestrası, Urfa'da yaşayıp da senfonik temelli konser çalışmalarında bulunmak isteyenlerin bu arzularını gerçekleştirmelerine olanak sağlamak amacıyla kadrosunu genişleterek çalışmalarına devam edecek.

Müzik üniversitesi Urfa'da mı kuruluyor?

Nisan ayında YÖK'te yapılan istişare toplantısında Müzik Üniversitesinin üç büyük şehrimizden birinde kurulmasına itirazlar olmuş ve aday olabilecek şehirler arasında Urfa'nın da adı anılmaya başladı. Şanlıurfalıların hem amatör hem profesyonel olarak müziğe olan ilgi ve yatkınlığına değinen Harran Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürü Prof.Dr. Ozan Bilen, "Kültürel geçmişi, insanlık tarihi içindeki yeri ve önemiyle Şanlıurfa ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Üniversite bünyesinde Müzik Bölümü ve müzik eğitimi anabilim dalı olarak iki önemli birim öncülüğünde yapılan çalışmalar, sadece ilin müzik hayatına değil,bölgenin hatta ülkenin de müzik hayatına önemli katkılar sağlayacak gibi görünüyor. Belki de, Şanlıurfa Filarmoni Orkestrasından ve UNESCO müzik şehrinden sonraki adım belki de Şanlıurfa'da bir müzik üniversitesi" dedi.

Harran Üniversitesi ile birlikteliğin önemine değinen Devlet Korosu şefi Bakır Karadağlı, dayanışmanın sergilendiği böyle birlikteliklerin gelecekte de devam etmesini umduğunu belirtti.

(AK-SD-Y)



23.05.2017 11:35:02 TSI

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