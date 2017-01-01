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Tapu ve kadastro 170. yaşını kutluyor



(Fotoğraflı)



Buğra Güney

HATAY (İHA) - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 170. yıldönümü nedeniyle çelenk töreni düzenlendi.

Hatay Atatürk Anıtında Tapu ve Kadastro 12. Bölge Müdürü Burhan Göksu tarafından çelenk sunuldu. Göksu, burada yaptığı açıklamada, tapu teşkilatının 12 Mayıs 1847 tarihinde Defterhane-i Amire Kalemi adıyla kurulan 170 yıllık köklü geçmişi olan bir kurum olduğunu söyledi.

Merkez ve taşrada yaklaşık 18 bin personel, 22 tapu ve kadastro bölge müdürlüğü 957 tapu müdürlüğü, 81 kadastro müdürlüğü ile tüm il ve ilçelerde birimi olan 20 milyon vatandaşa hizmet eden güçlü bir yapının var olduğunu belirten Göksu, "Hatay'da 1 kadastro müdürlüğü ile 15 tapu müdürlüğü mevcut olup, 2016 yılı içerisinde Hatay il ve ilçe tapu müdürlüklerince 124 bin 292 yevmiyeli işleme karşılık 108.608.533.00 TL tapu harcı tahsil edilmiş, Hatay Kadastro Müdürlüğünce ise 4 bin 148 adet talebe bağlı hizmete karşılık 82 bin 908 TL kadastro harcı tahsil edilmiştir. Hatay kadastro müdürlüğünce 2016 yılı içerisinde, 23 birimde kadastro yenileme çalışmaları tamamlanmış olup 31 birimde ise Orman Kadastro Çalışmaları bitirilmiştir. şuan itibariyle Antakya, Defne, Samandağ ve Yayladağ ilçelerini kapsayan toplam 30 birimde kadastro yenileme çalışmaları devam etmektedir" dedi.

(BGY-Y)



23.05.2017 11:42:54 TSI

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