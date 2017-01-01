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Suriye sınırındaki camilerde ilaçlama çalışması

23 Mayıs 2017 Salı, 11:43
Suriye sınırındaki camilerde ilaçlama çalışması
Suriye sınırındaki camilerde ilaçlama çalışması

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Uğur Kuş
ŞANLIURFA (İHA) - Suriye'nin Rasulayn kentine komşu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki camilerde ilaçlama çalışmaları sınıra yakın bölgelerdeki camilerle start aldı.
Ceylanpınar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Haşere ile Mücadele ekipleri tarafından Ramazan ayına az bir süre kala Ceylanpınar ilçesindeki camiler haşere ve sineklere karşı ilaçlanıyor. Suriye sınırına yakın mahallerde start alan çalışmalarda, camilerin içi, dışı ve çevresi ilaçlanıyor. İlaçlama çalışmaları hakkında bilgi veren Sağlık İşleri Müdürü Servet Ekin, her Ramazan öncesi camilerde ilaçlama çalışması yaptıklarını belirterek, bu yılda çalışmaların start aldığını ifade etti.
Ekin, "Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte camilerde teravih namazlarına hazırlıkların başladığını görüyoruz. Ceylanpınar Belediyesi olarak bizler de bu hazırlığa katkı sunmak istiyoruz. Sağlık İşleri Müdürlüğümüze bağlı haşere ile mücadele ekiplerimiz camilerimizin iç ve dış kısımlarını ilaçlamaktadırlar. Bu şekilde vatandaşlarımızın hem teravih namazlarını ve hem de vakit namazlarını daha rahat ve huzurlu bir şekilde kılmalarını amaçlamaktayız" diye konuştu.
İlçedeki haşere ile mücadele, her akşam 4 mobil araçla yürütülüyor.
(UK-SD-Y)

23.05.2017 11:43:10 TSI
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