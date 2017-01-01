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Başkan Yılmaz: "Yaptığımız yatırımlar gelişimin önünü açıyor"



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SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Samsun'un gelişmesi, güzelleşmesi için yaptığımız çalışmaları dur durak bilmeden gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız yatırımlar şehirde gelişimin önünü açıyor" dedi.

Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Hasan Özalban ve beraberindeki yöneticiler Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 170. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında ziyarete gelen Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Hasan Özalban ve beraberindeki yöneticileri kabul etti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz kent genelinde yapılan çalışmalar hakkında ziyaretçilere bilgiler vererek kentte yeni yerleşim alanlarının oluşmasında Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmaların büyük önem taşıdığını vurguladı. Başkan Yılmaz konuşmasında, "Batı Park dediğimiz alanın karşısında bir köprülü kavşak yaptık. Bu kavşak yukarda Kalkancı tarafında binlerce konutun oluşmasına vesile oldu. Buralarda çok güzel yapılar yapıldı. Bu kavşakla birlikte şehir güneye doğru genişlemiş oldu. 30-40 bin kişilik bir nüfus orada yaşamlarını sürdürüyor. Aynı zamanda Samsun'a kazandırdığımız raylı sistem projemiz Atakum'u canlandırdı. Sıra Tekkeköy'de. Samsun'un gelişmesi, güzelleşmesi için yaptığımız çalışmaları dur durak bilmeden gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız yatırımlar şehirde gelişimin önünü açıyor. Adım adım yaklaştığımız hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

(SAM-SLH-Y)



23.05.2017 11:44:17 TSI

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