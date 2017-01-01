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Şaphane'de mezuniyet gecesi

23 Mayıs 2017 Salı, 11:49
Şaphane'de mezuniyet gecesi
Şaphane'de mezuniyet gecesi

(Fotoğraflı)

Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Şaphane Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu 8. Sınıf öğrencileri, mezuniyet gecesi düzenledi.
Şaphane Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu 8.sınıf öğrencileri annelerinin organize ettiği mezuniyet gecesinde 25 öğrenci mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.
Öğrencilerin hazırlamış olduğu birbirinden çeşitli etkinliklerle hareketlenen ortam mezun öğrenciler adına Betül Gökmen'in yürekten yaptığı veda konuşmasıyla salonda bulunan davetlilere duygulu anlar yaşattı.
Sınıf öğretmenleri Meltem Doğan'ın hazırlamış olduğu "Dünden bugüne 8'ler" slayt gösterisi ayakta alkışlandı. öğrenciler doyasıyla eğlenerek bir üst eğitim kurumuna geçişin ve yorucu geçen bir ilköğretim maratonunun sonuna gelmiş olmanın mutluluğunu yaşarken TEOG sınav sonuçlarına her biri ayrı okullara gidecekleri için zaman zaman üzüntülü anlarda yaşadılar.
Okul Müdürü Mustafa Bilgili, "Öğrencilerimize bir ömür boyu mutluluklar diler bir sonraki eğitim hayatlarında başarılar dilerim.İnşallah her biri ülkemiz için yararlı birer birey olma yolunda emin adımlarla ilerlerler. Onların bundan sonraki eğitim hayatlarında ve yaşamlarında topluma yararlı olacaklarından şüphem yoktur" dedi.
Konuşmaların ardından öğrencilerin duygulu anlar yaşandığı diploma töreni yapıldı. 25 mezun öğrenciye protokol tarafından diplomaları verildi.(YD-EFE)

23.05.2017 11:49:01 TSI
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