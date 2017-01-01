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Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü bu yıl hizmete açılıyor

23 Mayıs 2017 Salı, 11:50
Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü bu yıl hizmete açılıyor
Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü bu yıl hizmete açılıyor
- Kayseri Şehir Hastanesi 5 bin kişiye istihdam sağlayacak
- Kayseri Şehir Hastanesi 420 milyon EURO'ya mal olacak

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - YDA Group (%75) ve İtalyan INSO S.p.A.(%25) ortaklığıyla kurulan ATM Sağlık Kayseri Yatırım ve İşletme A.Ş. tarafından Kamu Özel İşbirliği (PPP) modeli ile hayata geçirilen Türkiye'nin ilk şehir hastanesi projesi Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü bu yıl hizmete açılıyor. Son teknolojiye sahip cihazlarla donatılan 5 yıldızlı otel konforunda tasarlanan 1583 yatak kapasitesine sahip Kayseri Şehir Hastanesi; 5000 kişiye istihdam sağlayacak.
Yapım çalışmaları hızla devam eden ve yaklaşık %95'i tamamlanan hastanenin Ağustos ayında hizmete açılmasının hedeflendiğini belirten Kayseri İl sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç; açılışla birlikte Kayseri'de ciddi bir istihdam atağı yaşanacağını ve özellikle bölge insanının istihdam edilmesine öncelik verileceğini söyledi.
İşe Alımlarda Öncelik Kayseri Halkının
Bazı internet sitelerinde Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü bünyesinde işe alım görüşmelerinin yapıldığına dair asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiği uyarısında bulunan Dr. İsmail Kılıç; "iş görüşmeleri için önceliğin yerel halka tanınacağını ve görüşmelerin işletmeci ve alt hizmet sağlayıcı firmalar tarafından yapılacak. İşe alımlar için başvuruların önümüzdeki günlerde başlatılacak" diyerek tarihle ilgili bilgilendirmenin ayrıca yapılacağını söyledi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Kılıç, hastane hakkında şu bilgileri verdi: "464 bin m2 kapalı alana sahip modern, çevre dostu, insan odaklı, akıllı ve yeşil alan olarak tasarlanan Kayseri Entegre Kampüsü bünyesinde bulunan 200 yatak fizik tedavi ve rehabilitasyon, 412 yatak kalp-damar, 261 yatak kadın doğum ve çocuk, 120 yatak psikiyatri, 100 yatak yüksek güvenlikli adli psikiyatri, 10 yatak yanık ve 480 yatak genel hastane olmak üzere toplam 1.583 yataklı şehir hastanesi ile yalnız Kayseri iline değil, komşu illere de hizmet sunulacaktır. Trijenerasyon sistemi, gri-su sistemi, yeşil çatılar gibi çevre duyarlılığı yüksek çözümlerin kullanıldığı kampüs alanında spor merkezi, gündüz bakım evi, hobi bahçesi ve ibadethane gibi sosyal donatılar da bulunmaktadır.
Sağlık kampüsümüz bir veya iki kişilik geniş hasta odaları, hijyenik koşullarda erişilebilirliği ve rahatlığı ön planda tutulmuş dinlenme alanları, kantin ve kafeteryalarıyla tüm hastalarına, hasta yakınlarına ve çalışanlarına konforlu bir hizmet sunmak üzere tasarlanmıştır.
Kayseri Sağlık Kampüsü Binaları kendi aralarında fonksiyonel kullanım ve verimliliği artıracak şekilde planlanmıştır. Ana hastane orta çekirdek kütlesi, Acil Ünitesi, Radyoloji Ünitesi, Radyoterapi Ünitesi, Nükleer Tıp, Hemodiyaliz Ünitesi, Kan Merkezi, Yanık Üniteleri, Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi, Tüp Bebek Merkezi, Laboratuvarlar, Ameliyathaneler ve Pre-post operasyon alanları aynı blokta planlanarak, diğer bloklar ile yatay ve düşey bağlantı ile direkt bağlanmıştır. Bu blokların altında yer alan poliklinik üniteleri de direkt olarak yatay ve düşey şekilde orta Ana Kütleye bağlanmaktadır. Ana Hastane bodrum katında bulunan lojistik birimler, sağlık birimleri, depo ve hizmet birimlerinin, bina içinden ve dışından rahat ve fonksiyonel kullanımı sağlanmaya çalışılmıştır. Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi ise diğer bloklardan daha farklı bir hizmet alanı olması sebebiyle, yolun diğer tarafında, kendine ayrılan ayrı bir parselde konumlandırılmıştır. Kampüs alanında bulunan Heliped yani helikopter pisti ile acil servis direkt bağlantısı da sağlanmıştır."
Dr. İsmail Kılıç projenin yatırım değerinin yaklaşık 420.000.000. EURO olduğunu belirterek bu yatırımın Kayseri için büyük bir istihdam kaynağı olmasının yanı sıra yerel ekonomiye de büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

23.05.2017 11:50:21 TSI
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