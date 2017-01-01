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Kahta ilçesinde satranç turnuvası sona erdi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 23 ilden yaklaşık 200 sporcunun katıldığı satranç turnuvası sona erdi.

Kahta Kaymakamlığı ve Kahta Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından, Gençlik Merkezi Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvaya, 23 ilden yaklaşık 200 sporcu katıldı.

A ve B olmak üzere farklı kategorilerde düzenlenen turnuva da 3 milli oyuncu da mücadele etti. Zorlu müsabakalarda A Kategorisinde Cihan Kılınç, B Kategorisinde ise Yakup Aykut birinci oldu. Daha önceki müsabakalarda görme engelliler kategorisinde Türkiye birincisi olan Ünal Dönmez ise 6 müsabakanın 4'ünü aldı.

Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda sporcunun turnuvaya katıldığını belirten Kahta Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Sırrı İnan, düzenlene turnuvanın oldukça renkli geçtiğini söyledi.

Ödül töreni, Müdür İnan'ın sporculara hediyelerini takdim etmesi ve başarılar dilemesiyle sona erdi.

(HT-SD-Y)



23.05.2017 11:53:58 TSI

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