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Adıyaman Belediyesinden eşi tarafından terk edilen kadına yardım

23 Mayıs 2017 Salı, 11:54
Adıyaman Belediyesinden eşi tarafından terk edilen kadına yardım
Adıyaman Belediyesinden eşi tarafından terk edilen kadına yardım

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten TOGEM, eşi tarafından terk edilen iki çocuk annesi bir bayana temel ev malzemeleri ve gıda yardımında bulundu.
Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM), eşi tarafından terk edilen ve yalnız yaşayan iki çocuk annesi B.A.'ya ev eşyası, giyim ve gıda yardımında gerçekleştirildi.
Eşinden ayrıldıktan sonra iki çocuğuyla beraber yaşam savaşı veren B.A'nın sıkıntısını bir nebze olsun gidermek için kolları sıvadıklarını söyleyen TOGEM yetkilileri, "Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi olarak eşi tarafından terk edildikten sonra kucağında iki çocuğuyla çaresiz bir şekilde yardım bekleyen genç kardeşimize yardım eli uzattık. İmkanlar dahilinde bu kardeşimize ve çocuklarına desteklerimiz sürecek" şeklinde açıklama yapıldı.
(CK-SD-Y)

23.05.2017 11:54:32 TSI
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