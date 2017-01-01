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Ayşe Göknur Shanal'dan "Sidney'den Mersin'e" konseri



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Bu yıl 16.'sı düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde Avustralya'nın önde gelen opera sanatçısı Ayşe Göknur Shanal, konser verdi.

Çok sayıda opera evinde ve Avrupa'daki festivallerde konser veren Shanal, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Yenişehir Kampüsü'ndeki Nevit Kodallı Konser Salonu'nda 'Sidney'den Mersin'e' adlı konserde sahne aldı. Avusturalya'nın önemli piyanistlerinden Ashley Hribar'ın eşlik ettiği sanatçı, konserinin ilk bölümünde Henri Duparc'ın 'L'invitation au voyage', Ernest Chausson'un 'Le temps des lilas', Richard Strauss'un 'Das Rosenband', 'Muttertandelei', 'Alllerseelen' ve 'Morgen' eserleri ile Pyotr İlyiç Çaykovski ve Sergey Rahmaninov'un bestelerini seslendirdi. Sanatçı, konserin ikinci bölümde de dünyaca ünlü aryaların yanı sıra repertuarında 'Ada Sahilleri' ile 'Ham Çökelek' gibi Anadolu ezgilerine de yer verdi. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Shanal, ünlü Türk şairlerin şiirlerini de seslendirdi.

Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Shanal, konser sonunda uzun süre alkışlandı.

(KRY-Y)



23.05.2017 11:57:50 TSI

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