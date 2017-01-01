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Emniyet Müdürü AFAD'tan bilgi aldı

23 Mayıs 2017 Salı, 11:58
Emniyet Müdürü AFAD'tan bilgi aldı
Emniyet Müdürü AFAD'tan bilgi aldı

(Fotoğraflı)

Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) ziyarette bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ı müdürlüğe gelişinde Tekirdağ AFAD İl Müdürü Recep Erol, Şube müdürleri ve personeli ile birlikte karşıladı.
Ziyaret esnasında AFAD İl müdürlüğünün yaptığı çalışmalar ve kurum hakkında İl Müdürü Mustafa Aydın'a, AFAD İl Müdürü Recep Erol tarafından bilgi verildi. Karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği konularının müzakere edildiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Recep Erol, "İl Emniyet Müdürlüğümüzün AFAD ile ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmalardan ve AFAD'a verdikleri desteklerden son derece memnunuz. Emniyet Müdürümüz Sayın Mustafa Aydın'ın şahsında tüm emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyor başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.
Emniyet müdürü Mustafa Aydın'da AFAD ile Afet ve Acil Durumlarla ilgili olarak ortaklaşa yapılan çalışmaların büyük bir uyum içerisinde sürdürüldüğünü, bundan sonra da aynı uyum ve işbirliğinin daha da artırılarak devam ettirileceğini sözlerine ekledi.
(HLD-ÖK-Y)

23.05.2017 11:58:04 TSI
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