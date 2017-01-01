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Sulama birlikleri Kayseri Şeker'in desteği ile büyüyor

23 Mayıs 2017 Salı, 11:58
Sulama birlikleri Kayseri Şeker'in desteği ile büyüyor
Sulama birlikleri Kayseri Şeker'in desteği ile büyüyor

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri, Yozgat ve Sivas illeri sınırlarında faaliyet yürüten 14 adet Sulama Birliği, 8 adet Sulama Kooperatifi Başkan ve bazı yönetim kurulu üyeleri ile Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret ederek seçimlerde desteklerini vereceklerini açıkladı.
Başkan Akay'ı destek ziyaretine; Kayseri Bölgesinden; Develi Ovası Sulama Birliği, Yahyalı Ağcaşar Sulama Birliği, Yeşilhisar Sulama Kooperatifi, Sarıoğlan Sulama Birliği, Karaca viran Sulama Kooperatifi, Sindelhöyük Sulama Birliği, Zile Sulama Kooperatifi, Gaziköy Sulama Kooperatifi, Sarıca Sulama Kooperatifi, Yamula Mansap Sulama Birliği, Sarımsaklı Pompaj sulama Birliği, Yozgat Bölgesinden; Boğazlıyan Sulama Birliği, Uzunlu Sulama Kooperatifi,Esenli Sulama Birliği, Sivas Bölgesinden; Şarkışla Yapaltın Sulama Birliği,Şarkışla Kanak Sulama Birliği, Sarıoğlan Süt Üreticileri Birliği Başkan ve yönetim bazı yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Toplantıda Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Bizim çalışma bölgemizde çiftçilerimize hizmet veren sulama birliği ve sulama kooperatifi başkanlarımızın ziyaretleri önemlidir. Başkanlarımız destek amaçlı bir ziyarette tavırlarını da açık bir şekilde ortaya koyuyorlar.Bu çiftçinin ortak bir işidir. Sulama birliği ve sulama kooperatifleri tarımın içerisinde önemli kuruluşlardır. Çiftçiye hizmet eden çiftçinin işini kolaylaştıran kuruluşlar Şeker Fabrikası ve Kayseri Pancar kooperatifi gibi çiftçiyle içi içe olan kuruluşlar olarak biz hep birlikte tarımın bir parçasıyız. Çiftçinin işini kolaylaştırmak,daha verimli üretmek,gelirini artırmak konusunda hep birlikte bir görev ifa ediyoruz.Bu manada da elbette birlikte dayanışma ve destek içerisindeyiz" dedi.
Başkan Akay, "Biz son yıllarda özellikle göreve geldikten sonra sulama birliklerinin çeşitli sıkıntıları bize iletildikten sonra bunların çözümü konusunda yönetim olarak birtakım politikalar, Projeler ortaya koyduk. Sulama birliklerini ve kooperatiflerinin sıkıntılarının giderilmesi konusunda çiftçiye yardımcı olmaya çalıştık. Bu konuda önemli bir mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum. Önemli ölçüde sorunlarına katkı sağladığımızı düşünüyorum. Bu top yekün bir iştir. Geçenlerde nakliye kooperatifleri de gelmişlerdi.Biz kayseri şeker ve kayseri pancar kooperatifi olarak başarılı oldukça bu kuruluşlarla iç içe çalışarak bu başarıyı perçinliyoruz.Daha fazla güçlendiriyor ve çiftçiye daha fazla hizmet ediyoruz.Onun için hep beraber ortaya koyduğumuz başarıyı hep beraberde sürdürmemiz gerekir" diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Biz inşallah tekrardan çiftçinin teveccühüne mashar olursak,çiftçi bize tekrar güvendiğini ortaya koyar da emaneti bize verirse yine bu arkadaşlarımızla başarılı bir şekilde katkı sağlamak arzusundayız.
Tarım sektöründe helalinden kazanılan para kolay kazanılmıyor.Çiftçi büyük zorluk,büyük mücadele içerisinde bu işleri yapıyor,özellikle bu sene yağışların biraz az olması ve barajlarda sorunların olması nedeniyle sulama birlikleri açısından olay çok rahat gözükmüyor.Son günlerdeki yağışlar çok şükür hepimizin olduğu gibi çiftçimizin de yüzünü güldürdü. Bu birlik başkanlarımızın , kooperatif ve yöneticilerimizin de yüzünü bir nebze güldürdü. Bölgemizde yoğun bir şekilde baraj faaliyetleri yapıldı ama bazı yönleriyle özellikle kapalı sistem sulamada eksiklikler var. İşte bunların bir an önce giderilmesi için yine hep birlikte gayret göstermemiz gerekiyor.Tek tek birlik birlik mücadele etmek yerine bu işi topyekün eğer bir politika ortaya konulursa başarılı olunması daha kolay olur.
Orta Anadolu'nun bu konuda her taraftan daha fazla hizmete ihtiyacı var.Biz inşallah kendi işlerimizin yanında arkadaşlarımıza da elimizden geldiğince yardımcı olmak ve katkı sağlamak istiyoruz.Bunu da başarırsak kendimizi mutlu addedeceğiz. Bu arkadaşlarımız kendi gönüllerinden koparak,zahmet ederek buraya kadar geliyorlar. İşlerini güçlerini bu iş güç zamanı bırakıp geliyorlar. Bu elbette karşılıklı birbirimize sevgimizi muhabbetimize inanmamızın güvenmemizin yanında kuruluşlar olarak birliğimizin bütünlüğümüzün birbirimize destek olmamızın çok önemli bir rolü var. Kimse kimseyi kara kaşı kara gözü için sevmez. Yani birazda işin doğrusu karşılıklı samimiyet yardımlaşma ve dayanışma ile bu işler başarılabilir."
Yeşilhisar Sulama Birliği Başkanı Burhanettin Polat; "Geçmişi iyi biliyorum geleceği de başkanımızla görüyoruz. Başkanımızın gitmiş olduğu bu kooperatifteki yolunu devamlı destekliyoruz arkasındayız o ne derse biz oradayız" derken Zile Kooperatif Başkanı Bayram Alay ise, "Biz başkana gönülden bağlıyız . gönülden bağlılığımızın devamı için buradayız. Zamanında paramızı alıyoruz, zamanın da işlerimiz yürüyor ayrıyetten pancarımızın adını duyan birçok kuruluş temsilcileri bizi ayakta karşılıyor Pancar Kooperatifinden geliyorlarmış deyince direk elektriği açıyorlar elektrikte borç varsa pancardan bir kağıt görse açılıyor. Başkanımızı seviyoruz sonuna kadar destekçisiyiz" diye konuştu.
Yamula Sulama Birliği Başkanı Hüseyin Dikmen ise, "Kayseri Şekeri çok bilen birisiyim. Hüseyin Akay adaletli bir kişi. Rantlara yer yok bu yüzden Akay'ın arkasındayız. Adalet sağladığı içinde yanındayız. Bizler Kayseri Şekerin kâğıdını alıyoruz TEAŞ' a götürüyoruz onu gördükten sonra sıkıntı yok. Kayseri şeker olduktan sonra biz çiftçiye suyu veriyoruz. Kayseri şeker arkamızda olduğu için borcumuz da yok sıkıntımızda yok" dedi.
Şarkışla kanak sulama birliği başkanı Ali Alp, "Sayın Hüseyin Akay ve ekibini destek için buradayız.Niçin destek veriyoruz diye soracak olursanız 6yıldan beri çiftçilerin yanında olduğunu gördük.Çiftçilerin ödemelerini iyileştirdiğini gördük.Biz de ona yanında olduğumuzu göstermek için buraya geldik.Çiftçi parasını alacak ki bizim paramızı versin.Biz para alalım ki onlara hizmet verelim. Bunlar birbirine bağlı ayrılmaz parçalar.Dolayısıyla inşallah temennimiz o Hüseyin beyi tekrar 26 sında burada görmek isteriz.Burada olacağına kalben inanıyoruz. Burada olması için elimizden geleni yapıyoruz.Yapacağız. Birlik olarak için elimizden ne geliyorsa yapacağız" diye konuştu.
(AÖ-Y)

23.05.2017 11:58:24 TSI
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