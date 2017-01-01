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Manisa'nın ilk akıllı spor ve konferans salonu açıldı



(Fotoğraflı)



Barış Gezici

MANİSA (İHA) - Akhisar Zeynep Gülin Öngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine yapılan Akıllı Spor ve Konferans Salonu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Manisa'da ilk olan akıllı salonun açılış kurdelası Akhisar Kaymakamı Kaan Peker, Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Hayırsever İş adamı Yavuz Akın Öngör ve eşi Zeynep Gülin Öngör, okulun müdürü Nazan Bahar ve öğrenciler adına temsili bir öğrenci ile birlikte kesildi.

Açılış konuşmasını yapan Zeynep Gülin Öngör Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nazan Bahar, okulun sportif faaliyetlerinden bahsederken akıllı spor salonu yapım sürecini anlattı.

Törende konuşan hayırsever İş adamı Yavuz Akın Öngör, "Şuanda gördüğüm manzara beni çok mutlu ediyor. Akhisar'da kamu yönetimi açısından örnek teşkil edecek bir uygulama var. Bütün Dünya'ya örnek olacak bir uygulama var. Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız bize böyle bir eğitim kurumunun oluşması için ilk başta arazinin tahsis edilmesinden, buraya enerjinin bağlanmasından en sonuna kadar verdikleri büyük destek takdire şayandır. Ben Manisa'ya yıllarca gittim ve valilerimizi ziyaret ettim. Bugün valimizin gelme ihtimali vardı. Kendisinin istekli olduğunu öğrendiğimde çok mutlu oldum. İnşallah en kısa zamanda valimizi burada görmekten büyük onur duyacağız. Kadının toplumdaki yerini en iyi anlatan ve ona haklar tanıyan kişi Gazi Mustafa Kemal Paşaydı. Büyük Atatürk'e büyük borcumuz var. Kendisini ve silah arkadaşlarını şükranla anıyorum. Başta Nazan hanım olmak üzere müdür yardımcılarımız, öğretmenlerimiz ve bu okulun çalışmasında büyük gayret gösteren yöneticilere teşekkür ediyorum. Biz bu okulumuzda böyle bir tesis kurulunca beklentilerimiz var. TED Ankara Kolejinde okurken, Amerikan High school ile basketbol oynardık. Onların sahasına gittiğimizde tribünlerin saha kenarında olduğunu ve ertesi gün tribün dolu olduğunu gördüm. Nazan Hanıma böyle bir şey yapmayı önerdim. Buranın yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başta Nazan Hanım ve Öğretmenlerden beklentimiz şudur, bu okulda rehberin bilim olduğunu, bilimsel çalışmaların en ileride olduğu güzide yuva olarak Türkiye'nin en önemli eğitim kurumu olmalarını sağlamalarıdır. Buradan büyük beyinler çıkması gerekiyor. Ben özel bir okulda okudum ve TED Ankara Kolejinde böyle imkanlar yoktu. Sizler çok daha iyi imkanlarla çok daha büyük hedeflere gitmeniz gerekiyor. Bluetooth ve Skype'ı Danimarkalı öğrenciler buldu. Sizin bulmamanız için bir sebep yok. Bilimsel buluşlara kendinizi verin. Sizden beklentimiz bilim, sosyal, kültürel ve spor alanında çok başarılı olmanız yetmez. Sizin yetiştireceğiniz çocuklar dünyaya açık olduğunuz ölçüde o çocukları çok iyi yetiştireceksiniz. Türkiye'de çalışma ortamında erkek egemendir. Ben 10 bin kişinin üstünde çalışanı olan büyük bir kurumu yönettim. Genel müdür olduğum zaman erkek egemendi. Ben ve arkadaşlarım önderliğinde erkek egemenliğini kaldırıp kadın ve erkeğe eşitlik getirdik. Bankada bizim eşit şans verdiğimizi gören akıllı kadınlar gelip bizle çalıştı. Bizim bankamız önce Avrupa'nın sonra Dünya'nın en iyi bankası seçildi. Sizler iyi bir anne olmanın ötesinde iyi birer bilim insanı, sosyal, kültürel ve spor mesleklerinde yükselerek bizim ülkemizde kadının erkekle eşit hakka sahip olmasının simgeleri olacaksınız." diye konuştu.

Törende konuşan Akhisar Kaymakamı Kaan Peker; "Güzel bir hizmetin sonuçlanması dolayısıyla bir araya geldik. Okulumuzun kuruluşundan bu yana yurt, mutfak, kantin, anaokulu ve bugün Akıllı salon ve konferans salonunun sizlerin hizmetine sunulduğu hep beraber yaşıyoruz. Sadece maddi değil aynı zamanda manevi anlamda değerli hayırseverlerimizi her süreçte yanımızda gördük. Bu noktada kendilerini Akhisarlının gönlünde çok müstesna bir mevkide yer aldıklarını ifade etmek istiyorum" dedi.

Tören, okul öğrencilerinin dans gösterileri ve kokteyl ile sona erdi.

(BG-SC)



23.05.2017 12:00:45 TSI

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