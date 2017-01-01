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Hisarcık Cumhuriyet İlkokulunda yıl sonu şenliği

23 Mayıs 2017 Salı, 12:02
Hisarcık Cumhuriyet İlkokulunda yıl sonu şenliği
Hisarcık Cumhuriyet İlkokulunda yıl sonu şenliği

(Fotoğraflı)

Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet ilkokulunda yıl sonu şenliği düzenlendi.
Hava muhalefeti nedeni ile "Hayalimdeki Sınıf" isimli salonda gerçekleştirilen şenlikte, 4/A Sınıf Öğretmeni Adem Bozkurt nezaretindeki drama çalışmalarına katılan öğrencilerin hazırladığı skeç, canlandırma ve oyunlar, Sınıf Öğretmeni Erhan Önal yönetimindeki Halk Oyunları ekibinin gösterisi, 4/B sınıfı öğrencilerinin öğretmenleri Hasan Hüseyin Akkan nezaretinde hazırladığı skeç, 2/A sınıfı öğrencilerinin öğretmenleri Ramazan Saltıker yönetiminde oluşturduğu koronun söylediği şarkılar ve 1.Sınıf öğrencilerinin Sınıf Öğretmeni Cemile Aydoğan Karayiyen nezaretinde canlandırdığı klip sergilendi. Sonrasında ise oynanan Sandalye Kapma, Tuvalet Kağıdı ile Mumyalama, Çöz Kurtul ve Balonla Bardak Düşürme oyunlarında oldukça çekişmeli anlar yaşandı. Çalınan oyun havaları ile gönüllerince oynayan öğrenciler oldukça eğlenceli bir gün geçirdiler. Şenliğin öğleden sonraki bölümünde ise öğrenci velilerimizi misafir edildi. Halk Oyunları, skeçler, oyunlar ve koro veliler için tekrar sahne aldı.
Şenlik sonrası öğrenci ve veliler, hazırlanan "Şenlik Hatırası Köşesi"nde, günün hatırası olacak fotoğraflar çekmeyi de ihmal etmediler.
Yılsonu şenliğinin sınıf temsilcilerinin istekleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini söyleyen Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu, şenlik etkinliklerin hazırlanmasında emek harcayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.(MA-EFE)

23.05.2017 12:02:16 TSI
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