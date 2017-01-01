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2. Geleneksel Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü Eğitim Günleri



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından düzenlenen "2.Geleneksel Eğitim Günleri" programı Erzurum ve çevre illerin sağlık yöneticileri ve çok sayıda sağlık çalışanın katılımıyla başladı.

24 Mayıs'a kadar sürecek olan eğitim günlerinde Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeleri tarafından verilen birinci basamakta sık karşılaşılan hastalıklarla ilgili dersler ve sağlık parametrelerinin değerlendirildiği oturumlar yer alıyor. Aile Hekimleri, Aile Sağlığı Elemanları, Toplum Sağlığı Merkezi Hekimleri ve diğer sağlık personeline yönelik düzenlenen eğitimde, birinci basamakta sık karşılaşılan hastalık ve tedavilerine, sahada vaka yönetimine ve nitelikli gebe-bebek izlem konularını içeren derslere ağırlık veriliyor.

Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mahmut Uçar'ın açılış konuşması ile başlayan ve 6 gün boyunca devam edecek olan eğitim günlerine, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Serhat Vançelik, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeleri ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri ve Halk Sağlığı Müdürlüğü yöneticileri katılarak, görüş, öneri ve katkılarda bulundu.

(ERZ-AA-Y)



23.05.2017 12:03:21 TSI

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