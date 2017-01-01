Hasankeyf'te 'Kardeşlik projesi çalıştayı' hazırlıkları
(Fotoğraflı)
Osman Arslan
BATMAN (İHA) - İstanbul'un Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenecek olan "Kardeşlik projesi çalıştayı" için ilçeye gelen heyet, tarihi yerleri gezdi.
Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Hasankeyf ilçesinde "Kardeşlik projesi çalıştayı" düzenlenecek. Çalıştayın ön hazırlıkları için ilçeye gelen ve aralarında Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güle, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Üsküdar Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve Üsküdar Müftüsü Dr. Enver Osman Kaan'ın bulunduğu heyet, tarihi yerleri gezdi. Heyete, Hasankeyf Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven ve Batman Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran eşlik etti. Heyet, ziyaret ve görüşmelerinin ardından ilçeden ayrıldı.
(OA-MP-Y)
23.05.2017 12:03:36 TSI
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