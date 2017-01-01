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Satranç ustaları Çukurova'da buluştu

- Kahraman Olgaç 9. Anma Turnuvası başladı



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ADANA (İHA) - Adanalı Satranç Ustası Kahraman Olgaç anısına yapılan Ulusal Satranç Turnuvası, başladı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, satrancın muhakeme ve düşünce gücünü geliştiren değerli bir spor olduğunu belirterek, tüm velilere çocuklarını satranç sporuna yönlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

22 - 27 Mayıs 2017 tarihleri arası Adana'nın Çukurova ilçesindeki Satranç Park'taki Kahraman Olgaç Satranç Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Kahraman Olgaç 9. Anma Satranç Turnuvası başladı. Satranç Federasyonu Onursal Başkanı Kahraman Olgaç'ı anma etkinliğine Adana satranç ailesi ve Çukurovalılar yoğun ilgi gösterdi. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Adananın Türk satrancında çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Çukurova Belediyesi tarafından hizmete sunulan Kahraman Olgaç Satranç Merkezi ile bu önem taçlandı. Böylesine özel, böylesine güzel bir pakta, Adanalı Kahraman Olgaç'ın adının yaşatılması çok güzel. Adana, Türk satrancında çok önemli bir yere sahip. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e ve emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.



"Temalı parklar halka sözümüzdü"

Satranç sporuna özel bir önem verdiğini ifade eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Biz göreve gelirken Çukurova halkımıza bazı sözlerimiz vardı. Bunların biri de temalı parklar yapmaktı. Satranç sporu, bizim çok değer verdiğimiz bir spor. Bu spor için bir şeyler yapmak istiyorduk. Bu tesisi Adana'ya kazandırmış olmaktan mutluyum" dedi.

Tesisin ilk açıldığı günden bu yana ses getirdiğini belirten Çetin, "Satranç muhakeme ve düşünce gücünü geliştiren değerli bir spor. Düşünen, sorgulayan, muhakeme yeteneği gelişmiş bireylerin yaşadığı bir toplum istiyorsak, bu spora özel önem verilmesi gerekiyor. Burada nezih bir ortamda, güzel bir parkın içerisinde, hem yarışmaları yapmanız, hem de devam eden eğitim çalışmaları bizim çok önem verdiğimiz konular" diye konuştu.



"Çocuklarınızı satranca yönlendirin"

Tüm velilere, çocuklarını satranç sporuna yönlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, turnuvada yarışacak tüm sporculara başarı dileklerini sundu.

Açılış konuşmalarının ardından Başkan Çetin ve Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, yaklaşık 70 yıldır çeşitli şekillerde Türk satrancına hizmet etmiş, sporcular yetiştirmiş Adanalı satranç ustası Mehmet Emin Güzelsoy'a teşekkür plaketi takdim etti.

Protokol üyelerinin sembolik açılış hamlesinin ardından başlayan turnuva, farklı yaşlardan 100 oyuncunun katılımıyla 5 gün boyunca devam edecek.

(ELF-Y)



23.05.2017 12:03:38 TSI

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