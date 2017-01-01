YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kulu'da, TÜBİTAK Bilim Fuarında öğrencilerin projeleri sergilendi

Kulu'da, TÜBİTAK Bilim Fuarında öğrencilerin projeleri sergilendi



(Fotoğraflı)



Ömer Keleş

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında iki okulda bilim fuarı düzenlenen törenle açıldı.

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı programı kapsamında, Kulu 60. Yıl Ortaokulu ve Ömeranlı Atatürk Ortaokulunda bilim fuarı açılışı gerçekleştirildi. Öğrenciler düşünme becerilerini somutlaştırdığı fuar gelen misafirler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Ömeranlı Atatürk Ortaokulunda açılan bilim fuarında ise, öğrencilerin yapmış olduğu projeler sergilendi. Fuarda sergilenen 'Nöbetçi Robot' katılanların ilgi odağı oldu.

Fuarı açılışlarına, İlçe Müftüsü İbrahim Kacaroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Talayhan, şube müdürleri, okul idareciler, öğrenciler ve veliler katıldı.

(ÖK-AH-Y)



23.05.2017 12:04:23 TSI

NNNN

