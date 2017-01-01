ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kulu'da, TÜBİTAK Bilim Fuarında öğrencilerin projeleri sergilendi

23 Mayıs 2017 Salı, 12:04
Kulu'da, TÜBİTAK Bilim Fuarında öğrencilerin projeleri sergilendi
Kulu'da, TÜBİTAK Bilim Fuarında öğrencilerin projeleri sergilendi

(Fotoğraflı)

Ömer Keleş
KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında iki okulda bilim fuarı düzenlenen törenle açıldı.
4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı programı kapsamında, Kulu 60. Yıl Ortaokulu ve Ömeranlı Atatürk Ortaokulunda bilim fuarı açılışı gerçekleştirildi. Öğrenciler düşünme becerilerini somutlaştırdığı fuar gelen misafirler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Ömeranlı Atatürk Ortaokulunda açılan bilim fuarında ise, öğrencilerin yapmış olduğu projeler sergilendi. Fuarda sergilenen 'Nöbetçi Robot' katılanların ilgi odağı oldu.
Fuarı açılışlarına, İlçe Müftüsü İbrahim Kacaroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Talayhan, şube müdürleri, okul idareciler, öğrenciler ve veliler katıldı.
(ÖK-AH-Y)

23.05.2017 12:04:23 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Beyşehir'de Hasta Konukevi yapımı ihaleye çıkıyor
YEREL

BEYŞEHİR'DE HASTA KONUKEVİ YAPIMI İHALEYE ÇIKIYOR
Konya'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

KONYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
KOMEK Kursiyerleri 15 Temmuz Şehitlerini andı
YEREL

KOMEK KURSİYERLERİ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANDI
Cip uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL

CİP UÇURUMA YUVARLANDI: 1 YARALI
Konya'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KONYA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI

İşaret dili kursiyerlerinden anlamlı program
YEREL

İŞARET DİLİ KURSİYERLERİNDEN ANLAMLI PROGRAM
Akşehir Belediyesinden çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı
YEREL

AKŞEHİR BELEDİYESİNDEN ÇÖP KONTEYNERİ YIKAMA VE DEZENFEKTE ARACI
MMO Konya Şubesi üye ve üye yakınlarına eğitim fırsatı
YEREL

MMO KONYA ŞUBESİ ÜYE VE ÜYE YAKINLARINA EĞİTİM FIRSATI
Meram Belediyesinden Havzan Mahallesine sosyal tesis
YEREL

MERAM BELEDİYESİNDEN HAVZAN MAHALLESİNE SOSYAL TESİS
SOBE'de eğitimler başladı
YEREL

SOBE'DE EĞİTİMLER BAŞLADI
Kulu'da kan bağışı kampanyası
YEREL

KULU'DA KAN BAĞIŞI KAMPANYASI
AK Parti Milletvekili Kaleli gündemi değerlendirdi
YEREL

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ KALELİ GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ
Meram Belediyesporlu Wushucu Küçüktanık Avrupa ikincisi
YEREL

MERAM BELEDİYESPORLU WUSHUCU KÜÇÜKTANIK AVRUPA İKİNCİSİ
Beyşehir Belediyesi'nden çocuklar için tiyatro etkinliği
YEREL

BEYŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN ÇOCUKLAR İÇİN TİYATRO ETKİNLİĞİ
Yunak'ta geleneksel buluşma gününün 8. si düzenlendi
YEREL

YUNAK'TA GELENEKSEL BULUŞMA GÜNÜNÜN 8. Sİ DÜZENLENDİ
Seydişehir'de trafik kazası: 3 yaralı
YEREL

SEYDİŞEHİR'DE TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

KONYA'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
EN ÇOK OKUNANLAR
Manchester Arena'da terör saldırısı!
DÜNYA

İNGİLTERE'DE KONSER SIRASINDA PATLAMA!

 1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 400 yıllık mezarlığın sırrı çözüldü
  • 4 Bilgisayar efekti gibi görünüyor ama...