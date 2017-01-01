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Sulama kanallarının temizliğini vatandaşlar yapıyor



(Fotoğraflı)



Tamer Yiğit

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde vatandaşlar, bahçelerine giden sulama kanallarını tam 9 yıldır kendileri temizliyor.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Yakup Uygun, önderliğinde Derepınar Mevkiindeki 3 kilometrelik sulama kanalını vatandaşların yardımı ile temizleniyor. Uygun, yaklaşık 300 kişi bu kanal vasıtası ile bahçelerini suladığını kaydeti.

Devlet Su İşleri Müdürlüğü tarafından 2008 yılında Derepınar Mevkiindeki sulama kanalı her yıl yoğun kar yağışı ve şiddetli yağmurlardan dolayı bazı bölgelerde heyelan dolayısıyla tıkanıyor. Bahçe sahipleri de çareyi muhtarlığın önderliğinde küreklerle temizleyerek buldu.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Yakup Uygun, "2008 yılında Allah razı olsun Devlet Su İşleri tarafından 3 km'lik su kanalı yapıldı. Bu kanal vasıtası ile yaklaşık 300 kişi bahçe sulayarak evinin ihtiyaçlarını gideriyor, bazı arkadaşlar ise bu bahçelerden ekmek kazanıyor. Bizim bazı bölgelerde özellikle heyelan dolasıyla her yıl tıkanmalar oluşuyor. Bizlerde çareyi küreklerimizi alarak temizliyoruz" dedi. (TY-EFE)



23.05.2017 12:05:17 TSI

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