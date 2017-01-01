Havran'dan Yenice artık daha yakın
(Fotoğraflı)
Emrah Elmas
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Havran ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi Kalkım Beldesi arasın yeni yapılan yol ile daha yakın.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 9 kilometrelik Kalabak ile Hanlar arasındaki asfalt yol çalışması ile Havran ile Yenice ilçesi tamamı asfalt yol ile birbirine bağlanmış oldu. Daha önce Havran-Edremit-Kalkım hattında 45 kilometrelik bir yol mesafesinde gidilen yol şimdi yeni çalışma ile Havran, Kalabak, Hanlar ve Kalkım bağlantısı olarak 32 kilometrede kat edilebilecek.
Yol çalışmalarını yerinde denetleyen Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, yapılan 9 kilometrelik çalışma ile yolun tamamının asfaltlanacağını ifade ederek "Vatandaşlarımız bu yönde daha kısa bir yolculuk ile Hanlar'a, Kazdağlarına ve Kalkım Yenice hattına yolculuk yapabilecek. Daha önce stablize yolda gerçekleşen yolculuk birçok sıkıntıya neden oluyordu. Artık daha kısa ve hızlı bir yolculuk yapma imkanı olacak."dedi.
(EME)
23.05.2017 12:07:16 TSI
NNNN