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Dilovası Belediyesi'nden vatandaşa uyarı

23 Mayıs 2017 Salı, 12:08
Dilovası Belediyesi'nden vatandaşa uyarı

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Dilovası Belediyesi, 2017 yılına ait Emlak Vergisi ve işyerlerine ait Çevre Temizlik vergilerinin birinci taksitlerinin 31 Mayıs Çarşamba gününe kadar ödenmesi gerektiği kaydedildi.
Dilovası Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, vergi mükelleflerinin cezalı duruma düşmemeleri için, ödemelerini son ödeme tarihinden önce yapmaları uyarısında bulunuldu. Yetkililer, "Dilovası'nda Emlak Vergisi birinci taksit yatırma süresi 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü son bulacak. Yasa gereği vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için Emlak Vergilerinin taksitlerini mesai bitimine kadar yatırmaları gerekmektedir. Veznelerde sıkışıklık ve kargaşaya meydan vermemek, vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için vatandaşlarımız ödemelerini son güne bırakmamaları rica olunur" dedi.
(İG-RFK-Y)

23.05.2017 12:08:57 TSI
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