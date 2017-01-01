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İhsaniye 'Turizm Tanıtım Grubu' kuruldu



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar İhsaniye Kaymakamlığı tarafından ilçenin turistik değerlerin tanıtımını arttırmak ve turizme yönelik çalışmaları geliştirmek amacıyla İngilizce, Arapça ve Japonca öğretmenlerinin de dahil olduğu 'Turizm Tanıtım Grubu' kuruldu.

Çalışma grubu ile yapılan ilk toplantıda konuşan Kaymakam Alper Taş ilçenin turizm açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Kaymakam Taş konuşmasında, "Bu potansiyeli değerlendirmek amacıyla turizm tanıtım grubumuzu kurduk. Özellikle sosyal medya aracılığıyla tanıtım faaliyetlerimizi arttırmak istiyoruz. Tanıtımlarımızı ayrıca İngilizce, Arapça ve Japonca dillerinde de yapacağız. Bu şekilde İhsaniyemizin yabancı turistler için bir çekim noktası haline gelmesini hedefliyoruz. İlçemizi ziyaret eden turistlerin artışıyla birlikte İhsaniyemizin kalkınması teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

(LA-GC-



23.05.2017 12:12:22 TSI

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