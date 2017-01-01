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İzmirli kadınlar, Sart Antik Kenti gezdi

23 Mayıs 2017 Salı, 12:12
İzmirli kadınlar, Sart Antik Kenti gezdi
İzmirli kadınlar, Sart Antik Kenti gezdi

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Salihli Ticaret ve Sanayi Odasının, kentin tanıtımına katkı sağlamak için yaptığı organizasyonla kente getirilen Selçuk Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, Salihli'nin tarihsel ve kültürel zenginliğine hayran kaldı.
Salihli'nin daha etkin tanıtımı için "Görülmeğe Değer Kent Salihli" projesi yürüten Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, bu yılın ilk turist kafilesini İzmir'in Selçuk ilçesinden getirdi. Farklı meslek gruplarından kent konseyi kadın meclisi üyeleri, Başkan Hülya İnceoğlu ve yürütme konseyi üyeleri önderliğinde ilçeye geldi. Selçuk kafilesi Roma İmparatorluğu'nun görkemli eserlerinden biri olan Gymnasium ve hemen yanı başında yer alan sinagogu ziyaret ederek, tarihi eserleri ilgiyle inceledi. Rehberliğini Mustafa Uçar'ın yaptığı gezide kent konseyi üyeleri dönemin özellikleri ve Lidyalıların günlük yaşantısı konusunda ayrıntılı bilgiler edindi. Gymnasium'dan sonra Selçuk kafilesi, Sart'ta bulunan diğer önemli anıtsal bölge olan Artemis Tapınağını ziyaret etti. Tarihte ilk paranın icat edildiği toprakları ve Lidya Uygarlığı'nın kalıntılarını merakla inceleyen konuklar, Selçuk'ta bulunan Artemis Tapınağı ile Sart'taki arasında kıyaslamalar yaptı. Selçuklu kadınlar Artemis'in birbirinden farklı desenlerle bezeli büyük bir ustalık eseri olan muhteşem mermer sütunlarını hayranlıkla inceledi.
Selçuk heyeti ziyaret kapsamında Salihli Belediyesi Kent Müzesini de ziyaret etti.
(BA-ÖND-Y)

23.05.2017 12:12:44 TSI
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