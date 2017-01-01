Anı yarışmasında dereceye giren öğrencilere plaket verildi
(Fotoğraflı)
Osman Arslan
BATMAN (İHA) - Batman Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sosyal Güvenlik Elçisi Anı Yarışmasında dereceye giren öğrencilere plaket verildi.
Sosyal Güvenlik İl Müdürü Alaettin Ökten, anı yarışmasında Batman genelinde dereceye giren öğrencileri makamında ağırladı. Yarışmada birinci olan Mehmet Emin Şimşek İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Şeyma Nur Edis, ikinci olan Petrol İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Santoslu ve üçüncü olan Yeni Mahalle İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Suna Afşar'a plaketleri verildi. İl Müdürü Ökten, bütün Sosyal Güvenlik elçilerini tebrik ettiğini belirterek, öğrencilere başarılar diledi.
(OA-MP-Y)
23.05.2017 12:13:19 TSI
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