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"Baba Destek Programı" ile babalar daha bilinçli



(Fotoğraflı)



Süleyman Aydın

BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı ortaklığıyla Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde görevli personele yönelik Baba Destek Programı başlattı.

Mahsus Mahal Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen "Aralık Projesi" kapsamında Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde önemli sosyal projelere imza atan Nilüfer Belediyesi, bu defa müdürlük çalışanlarına yönelik eğitim düzenledi. Nilüfer Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde çalışan personele yönelik Baba Destek Programı düzenlendi. Yaklaşık 2,5 ay süren eğitimlerde babaların aile içinde çocuklarının gelişimine katkısı sağlaması hedeflendi. Babaların çocuklarıyla daha çok vakit geçirmesi, sağlıklı iletişim kurabilmesi, çocukların ihtiyaçları konusunda bilgilenmelerini hedefleyen Baba Destek Programı, AÇEV'den eğitim alan rehber öğretmenler ve sınıf öğretmenleri tarafından uygulandı.

Rehber öğretmen Hasan Karaçam tarafından verilen eğitime katılan Bursa Denetimli Serbestlik Müdürü Fatih Sancak, çocukların yetiştirilmesinde ailenin önemine dikkat çekti. Sancak, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın yetiştirilmesinde ailenin önemi çok büyüktür. Bu sebeple yaptığımız çalışmalara desteklerini esirgemeyen Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e ve AÇEV yetkililerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Nilüfer Belediyesi'nin Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde düzenlediği eğitim, atölye ve etkinlik çalışmaları yükümlülerle yapılacak Baba Destek Programı ile devam edecek.

(MŞ)



23.05.2017 12:13:33 TSI

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