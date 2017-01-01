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Bitki sağlığındaki sorunlarla ilgili toplantı yapıldı



Osman Arslan

BATMAN (İHA) - Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Siirt Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Batman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bitki sağlığında görevli teknik personelin katılımı ile Batman ve Siirt İllerinde karşılaşılan sorunlarla ilgili toplantı yapıldı.

Batman İl Müdürlüğü konferans salonunda yapılan toplantıya, Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Serkan Koç ve konu uzmanları, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Sadık Yalçın ve Batman, Siirt il, ilçe müdürlüklerinde görevli teknik personel katıldı. Eğitim toplantısı, Batman ve Siirt İllerinde bitki sağlığı konusunda karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri geliştirilerek sona erdi.

(OA-MP-Y)



23.05.2017 12:16:46 TSI

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