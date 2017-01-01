Balkonlar bahçeye dönecek
(Fotoğraflı)
İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından 'balkonda nasıl organik sebze yetiştirilir' konulu eğitim düzenlenecek.
Vatandaşlara yönelik eğitim, 24 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00 da İzmit Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünün Yeşilova Mahallesi'ndeki fidanlığında gerçekleştirilecek. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, ziraat teknikeri Sedat Çiftçi tarafından verilecek eğitimde, balkonda nasıl sebze yetiştirilir konusunun anlatılacağını belirterek, meraklı bütün vatandaşları eğitime beklediklerini söylediler.
(İG-RFK-Y)
23.05.2017 12:21:10 TSI
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