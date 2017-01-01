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KOMEK Kursiyerleri 15 Temmuz Şehitlerini andı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK)'nın düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Programı, 15 Temmuz'u anlatan film, işaret dili kursiyerlerinin sahnelediği eserler ve kahramanlık türküleri ile katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Programı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinde devam eden 13. Geleneksel Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni kapsamında düzenlenen program, 15 Temmuz gecesini anlatan film gösterimi ile başladı. Programda, KOMEK İşaret Dili kursiyerlerinin duygusal bir şarkıyı işaret dili ile seslendirdikleri anda salonda bulunan herkes bayraklarla eşlik etti. Yine, kursiyerlerin seslendirdiği birbirinden güzel kahramanlık türküleri de salonda bulunan herkesi duygulandırdı.

Programda emeği geçen herkesi tebrik eden Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Köseoğlu, 15 Temmuz'un bir milat olduğunu belirterek, bu önemli günü zihinlerde canlı tutmak gerektiğini dile getirdi. Kursiyerlerin duygularını en güzel şekilde yansıttıklarını kaydeden Köseoğlu, "Kalbinde vatan, millet ve din sevgisi olmayan, bunu hissedemeyenler böyle güzel eserler ortaya koyamazdı. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

(US-AH-Y)



23.05.2017 12:20:40 TSI

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