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AFAD'dan hizmet içi eğitim ve tatbikat



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, arama kurtarma personelini hizmet içi eğitimden geçirdi.

Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü, arama kurtarma teknisyenlerinin afet ve acil durumlara hazırlık düzeyini arttırmak için zaman zaman tertiplediği hizmet içi eğitimlerine bir yenisini ekledi. Olay türlerine göre farklı arama kurtarma aksiyonların tatbik edildiği eğitimler 10 gün sürdü. Kartepe'deki 3 günlük telesiyej kurtarma eğitimleri ve tatbikatlarıyla başlatılan programlar iç sularda yüzeysel arama kurtarma, enkazda arama kurtarma ve KBRN eğitim ve tatbikatlarıyla devam ettirildi. 2 gün süren iç sulardaki arama kurtarma tatbikatlarının Sapanca Gölünde ve Bıçkıdere Göletinde gerçekleştirildiğini ifade eden Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, eğitimde botların bakımı ve kullanımı, markalama ve sonar cihazının kullanımı gibi başlıklarda tatbiki eğitimler ifa edildiğini söyledi. Gölcük Denizevler kentsel dönüşüm alanında kentsel arama kurtarma eğitimi ve tatbikatının da 2 gün boyunca devam ettiğini vurgulayan Tekoğul, teknik malzemelerin tanıtımı, kullanım egzersizleri, enkaza girme ve yaralı kurtarma teknikleri konusundaki tatbikatların uzman eğitimcilerin öncülüğünde yapıldığını dile getirdi. Kalan günlerde de arama kurtarma teknisyenlerine Kocaeli AFAD'ın Kimya Mühendislerince KBRN temel bilgilerinin verildiğini, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer riskler ve tehditlerin teorik olarak anlatıldığını kaydeden Tekoğul, KBRN ölçüm cihazları, koruyucu kıyafetler ve dekontaminasyon ünitesi hakkında arama kurtarma personelinin artık daha fazla bilgiyle donatılmış olduğunu sözlerine ekledi.

(İG-RFK-Y)



23.05.2017 12:21:42 TSI

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