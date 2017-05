YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şanlıurfa'da Ramazan Ayı öncesi et fiyatlarında artış

Bekir Basmacı

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da Ramazan Ayı öncesi kırmızı etin kilogram fiyatı, yüzde 10 oranında artarak, 40 TL yükseldi.

Ramazan Ayına sayılı günler kala et fiyatlarına yaklaşık yüzde 10 oranında zam geldi. Zam ile birlikte kırmızı etin kilosu 40 liraya yükselerek, rekor seviyesine ulaştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Kasaplar Odası Başkanı Abbas Tumbul, yerli malın ihtiyacı karşılamaması nedeniyle canlı hayvanın kilogram fiyatında yükselmenin yaşandığını bunun da etin kilogram fiyatının 40 TL'ye yükselttiğini kaydetti. Yeni bir zam beklediğini belirten Tumbul, "Önümüzdeki günlerde kırmızı et fiyatında biraz daha yükselme olursa hiç şaşırmayın. Et fiyatlarında yükselme yaşandı. Kemikli dana etti 26 lira, kuzu kemikli 33, kuzu kemiksiz 40 lira, kara et kuşbaşı 50 lira olarak belirlendi. Fiyatların yükselmesinde esnafın elinde olan herhangi bir durum yoktur. Biz esnaf olarak fiyatların yükselmemesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, maalesef başaramıyoruz. Ramazan Ayı geldiğinde ise fiyatlar nasıl olur zamanla göreceğiz" şeklinde konuştu.

23.05.2017 12:24:56 TSI

