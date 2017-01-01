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Bebek bakıcılığı eğitimi ile iş sahibi oldular

23 Mayıs 2017 Salı, 12:26
Bebek bakıcılığı eğitimi ile iş sahibi oldular
Bebek bakıcılığı eğitimi ile iş sahibi oldular

(Fotoğraflı)

Hasan Yalçın
BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün Uludağ Soroptimist Kulübü Derneği iş birliğiyle düzenlediği "0-3 yaş bebek bakıcılığı eğitimi" tamamlandı. Bu yıl ikinci kez düzenlenen eğitimle daha fazla kadının istihdam edilmesi hedeflenirken, eğitimli bebek bakıcısı arayanların da talebi karşılanıyor.
0-3 yaş bebek ve çocuk bakıcılığı eğitimine 10 kadın katıldı. Kursiyerler, 180 saatlik eğitimin ardından sertifika almaya hak kazandı. Kursiyerlere sertifikalarını Halk Evi'nde düzenlenen törende Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey verdi. Bazı aileler bebekleriyle birlikte sertifika törenine katıldı.
Başkan Mustafa Bozbey, bu tür eğitimlere büyük ihtiyaç olduğunu vurguladı. Bozbey, "Hasta bakıcı bulmakta zorluk çektiğimiz zamanlar oluyor. İşsizliğin bu denli yüksek olduğunu düşündüğümüzde bu branşlara vatandaşlarımızın ilgi göstermesi gerekiyor. Üstelik iş bulma garantisi olan da bir meslek. Ailelerimiz çocuklarını, bunun eğitimini almış, iyi insanlara teslim etmek istiyorlar. Basında sık sık şiddet haberlerine rastlıyoruz. İnsanların çocuklara nasıl kötü davranışlar gösterdiğini görüyoruz. İnanıyorum ki ailelerimiz burada eğitim alan kursiyerlerimize çocuklarını gönül rahatlığıyla teslim edebileceklerdir" ifadelerini kullandı.
Başkan Bozbey, kursiyerleri böyle bir eğitime katıldıkları için kutlayarak sertifikalarını teslim etti. Sertifika töreninin ardından kursu tamamlayanlar, Nilüfer Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından çocuklarına bakıcı arayan ailelerle buluşturuldu. Böylece kursu tamamlayanlar hemen iş hayatına atılmış oldu.
(MŞ)

23.05.2017 12:26:34 TSI
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