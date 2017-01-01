Takla atan otomobil direğe çıktı: 2 yaralı
(Fotoğraflı)
Şahap Çakır
ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Horasan İlçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine yolda takla atan İran plakalı otomobil direğe çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erzurum - Ağrı Karayolu üzerinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, İran plakalı otomobil sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerinde yoldan çıkarak takla attı. Otomobil yolun kenarındaki elektrik direğine çarparak durdu. Kazada İran uyruklu 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Horasan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(ŞÇ-AA-Y)
23.05.2017 12:26:50 TSI
NNNN