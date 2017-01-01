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Özel öğrenciler için özel mezuniyet töreni



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Şehit Zafer İpek Özel Eğitim İlkokulu, Ortaokulu ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde mezuniyet coşkusu yaşandı.

Okul bahçesinde düzenlenen törene, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Okul Müdürü Muhammet Salih Yıldırım, öğretmenler, öğrenciler ve öğrencilerin aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından programın açılış konuşmasını Okul Müdürü Muhammet Salih Yıldırım yaptı. Okul Müdürü Yıldırım, konuşmasında, mezun olan öğrencilere hitaben "Sevgili gençler; okula ilk başladığınız günden bugüne eğitildiniz, bilgi ve erdemle donatıldınız. Bugün bir mezuniyet yaşıyorsunuz. Biliniz ki her mezuniyet bir başka basamağın başlangıcıdır. Okul günleriniz okul anılarına dönüşecektir. Sizlerin gelecekte başarıyla okulunuzu bizleri ve ailelerinizi en iyi şekilde temsil edeceğinize olan inancım tamdır. Sizden sahip olmanızı istediğim üç şey sağlınız, mutluluğunuz, ahlaklı ve başarılı olmanızdır. Sizlerden dürüst, adil, iyi bir insan, değer ve tutumlara bağlı olmanızı arzuluyorum. Bütün toplumların ve ulusların umutları ve güvenceleri genç nesillerdir. Elbette bizim geleceğimiz ve güvencemiz sizlersiniz" dedi.

Ardından mezun olan öğrenciler hazırladıkları birbirinden güzel ve eğlenceli gösterilerini sundu. Gösterilerin ardından Belediye Başkanı Fatih Bakıcı tarafından öğrencilere mezuniyet belgeleri takdim edildi. Başkan Bakıcı, öğrencileri tek tek tebrik ederek bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi. Belge töreninin ardından mezun olan gençler Başkan Bakıcı, arkadaşları ve aileleri birlikte eğlenerek mezuniyetlerini kutladı. Başkan Bakıcı, programın son bölümünde okul içerisinde hazırlanan ve öğrencilerin el emeği göz nuru eserlerinden oluşan el işi sergisini gezdi.

(FSİ-MET-Y)



23.05.2017 12:27:50 TSI

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