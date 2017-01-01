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Edremit'te yol asfaltlama seferberliği



(Fotoğraflı)



İbrahim İlhan

VAN (İHA) - Van'ın Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Eminpaşa Mahallesi'nde yol asfaltlama çalışması başlatıldı.

Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Atıf Çiçekli'nin talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Eminpaşa Mahallesi'nde sezonun ilk asfaltı döküldü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının da katkı sunduğu asfaltlama çalışmalarında mahallenin tüm sokaklarının asfaltlanacağı bildirildi. Eminpaşa Mahallesi başta olmak üzere ilçede toplam 30 kilometrelik asfalt yapımının gerçekleştirileceği kaydedildi. 30 kilometrelik asfaltın 13,5 kilometresi Ankara Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla yapılırken, geriye kalan 16,5 kilometrelik yolun asfaltlanmasının ise Edremit Belediyesi ile Van Büyükşehir Belediyesince yapılacağı bildirildi. Yapılan asfaltın maliyetinin 14 milyon TL tutarında olduğu ve bunun 4 milyon TL'sinin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı, geriye kalan 10 milyon TL'sinin ise Edremit Belediyesi ile Van Büyükşehir Belediyesince karşılanacağı belirtildi.



"Asfaltlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, 2 ay içerisinde çalışmaların sona ereceğini belirtti. Bu süre zarfında asfaltlanmayan yolun kalmayacağını ifade eden Çiçekli, halkın kış aylarında çamur deryasından yaz aylarında ise tozdan kurtulacağını belirtti. Edremit'i geleceğe taşımak için çok önemli adımlar attıklarını vurgulayan Çiçekli, "Altyapı ve yol çalışmalarını da aralıksız sürdürmekteyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İ. Melih Gökçek Beyin destekleriyle asfaltlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızla birlikte halkımız da rahata kavuşmuş olacak inşallah. Ben bu bağlamda başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İ. Melih Gökçek'e ilçe halkım adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.



"Kaymakamımız bizi büyük bir sıkıntıdan kurtardı"

Mahalle sakinleri ile birlikte asfaltlama çalışmalarını yerinde takip eden Eminpaşa Mahalle Muhtarı Raif Çiçek de, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Atıf Çiçekli'nin özverili çalışmalarının takdire şayan olduğunu söyledi.

Mahalle sakinlerinden Nadir Yeşilyurt ise, yıllardır mahallelerinin bir sokağına bile asfalt dökülmediğini ifade ederek, "Sayın Kaymakamımız mahallemizde çalışma adına tam bir seferberlik başlatarak, tüm sokaklarımızın asfaltlanması için canla başla çalışmaktadır. Biz mahalle sakinleri olarak kendisine minnettarız. Bizi büyük bir dertten kurtardı. Çünkü, kış aylarında cadde ve sokaklarımız adeta çamur deryasından geçilmez haldeydi. Yaz aylarında ise kalkan tozdan adeta yürünmez bir durumdaydı. Çalışmaların başlamasıyla birlikte bir an olsun buradan ayrılmak istemiyoruz. Bizler için büyük bir önem arz eden bu çalışmaları sevinçle karşıladığımız için ilgiyle takip ediyoruz. Mahallem adına Edremit Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Atıf Çiçekli Beye şükranlarımı iletiyor, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Eminpaşa Mahallesi'ndeki asfaltlama çalışmalarının akabinde sırasıyla Şabaniye, Süphan, Çiçekli, Yeni Mahalle, Yeni Camii, Dilkaya, Köşk, Elmalı ve diğer mahallerde asfaltlama çalışmalarının aralıksız süreceği kaydedildi.

(MSA-Y)



23.05.2017 12:28:04 TSI

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