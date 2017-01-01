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Engelli öğrenciler motosiklete bindi, doyasıya eğlendi

- KOMOTO'dan, engelli öğrencilere anlamlı ziyaret



(Fotoğraflı)



Levent Aykut Yıldız

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Motorsiklet Topluluğu ( KOMOTO) özem eğitim gören çocukları ziyaret etti. Ziyarette motosikletlere binen engelli öğrenciler doyasıya eğlendi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Özel Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören zihinsel ve bedensel engelli, büyük bir sürprizle karşılaştı. Rehabilitasyon merkezini ziyaret eden Kocaeli Motorsiklet Topluluğu, engelli çocuklarla sohbet etti. Engelli çocuklara motosiklet kullanımının püf noktalarını anlatan KOMOTO üyeleri, daha sonra engelli öğrencileri motosikletlerine bindirdi. Keyifli dakikalara sahne olan etkinlikte öğrenciler, KOMOTO üyelerine teşekkür etti.

Bu tarz sosyal faaliyetlerde daha sık bulunmak üzere kurulduklarını ifade eden KOMOTO Başkanı Yılmaz Tayden, "Başiskele ilçesinde eğitim gören özel öğrencileri ziyaret ettik. Ziyaretimizde öğrencilere motosiklet kullanmanın püf noktalarını anlattık. Çocuklar bize motosiklet ile ilgili sorular sordu. Bizde öğrencilerin sorularına cevap verdik. Onlarla sohbet ettik. Bizde onlarda çok mutlu ayrıldık" dedi.

(İG-RFK-Y)



23.05.2017 12:29:33 TSI

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