Kütahya Belediyesi Ramazan'a hazır
(Fotoğraflı)
Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, ramazan ayı boyunca iftar ve sahurları halkla birlikte yapacaklarını ifade etti.
Ramazan ayına sayılı günler kala hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Başkan Saraçoğlu, "Belediye olarak camilerimizin ramazan temizliğini biz yapıyoruz. Halkımıza yönelik Ramazan ayı boyunca iftarlar düzenleyeceğiz. 65 mahallemizde her gün bin 500 kişiye iftar yemeği vereceğiz. Bu iftarlara ben ve ekip arkadaşlarımız da sürekli katılacak. Zaman zaman da halkımıza 'çat kapı' yaparak oruçlarımızı birlikte açacağız.Yaz dolayısıyla vakit ve teravih namazları camilerimizin dışarısında da kılınıyor. Yoğunluk olan camilerimizin avlularına modern tenteler yaptık. Tenteler sayesinde insanlarımız yağmur ve güneşten korunmuş olacak. Ramazan boyunca evde bakım hizmetimiz artarak devam edecek" diye konuştu. (EFE)
23.05.2017 12:29:26 TSI
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