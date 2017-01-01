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Başkan Duymuş fabrika müdürleriyle bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, belde de faaliyet gösteren iki fabrika müdürleriyle bir araya geldi. Görüşme sonrası bir açıklama yapan Başkan Duymuş, beldenin iki büyük fabrika müdürleriyle istişarelerde bulunduklarını belirterek, "Fabrikaların ve belediyemizin sorunları ile ilgili çeşitli fikir alış verişlerinde bulunduk. Allah tüm çalışanlarımızın yardımcısı olsun. Fabrika müdürlerimiz Yaşar ve Murat beylere ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

(CKT-DA-Y)



23.05.2017 12:29:53 TSI

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