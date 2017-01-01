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İzmit'te keyifli ebeveynlik paneli düzenlendi



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi ile SEKA Devlet Hastanesi işbirliği ile "Keyifli Ebeveynlik ve Gelişmiş İnsan Gücü" paneli düzenlendi.

SEKA Devlet Hastanesi konferans salonunda düzenlenen panele konuşmacı olarak Acıbadem Hemşirelik Hizmetleri Gelişim Müdürlüğünden uzman hemşire Şehriban Serbest, Türkiye Pedagoji Dernek Başkanı Klinik Psikolog-Pedagog Mehmet Teber katıldı. Büyük ilgi gören panelde Mehmet Teber, anne baba olmanın günümüzde zorlaştığını ve en büyük sorumluluğun annede olduğunu, doğumun doğal bir olay iken günümüzde doğallıktan uzaklaştığını, ebeveynin üzerine düşenin önce kendisini sağlıklı ve iyi tutmak olduğunu söylendi. Teber, günümüz annelerinin en baskın duygusunun kendisini yetersiz hissetmek olduğunu, oysa ki çocukların bilinç dışı olarak anne ve babadaki sorun yaratan duygunun üzerine gittiğini ve kendilerine ayna tuttuğunu da ifade etti. Uzman Hemşire Şehriban Serbest ise hemşireliğin nasıl geliştirilebileceğinden bahsetti.

(İG-RFK-Y)



23.05.2017 12:29:57 TSI

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