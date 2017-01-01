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Çaldıran'da Bilim Fuarı



(Fotoğraflı)



M. Emin Arvas

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran ilçesindeki Galatasaray, Alikelle ve Kuskunkıran ortaokulları tarafından bilim fuarı düzenlendi.

İlçedeki üç okulda düzenlenen bilim fuarında; öğrenciler 13 alanda 80 proje sergiledi. Soğutucu koltuk, akıllı engelli evi, dikey tarım, güvenli asansör, yanardağ oluşumu ve akıllı harita gibi projelerin sergilendiği fuara Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Koç, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yakup Aladağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Aslan, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.

Fuar hakkında katılımcıları bilgilendiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Aslan, etkinliğin Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanmış olan "Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında yapıldığını söyledi.

Kaymakam Tekin Dündar ise, geleceğin en büyük ilim ve bilim insanlarının bu öğrenciler arasında doğabileceği kanaatinde olduğunu belirterek, öğrencileri düzenlemiş oldukları etkinlikten dolayı kutladı. Dündar, "Çaldıran Kaymakamlığı ve belediyesi olarak, yaptığımız diğer hizmetlerin yanında eğitime de büyük önem veriyoruz. Geleceğimiz olan öğrencilerimizin eğitimlerini iyi alması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz, bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz" dedi.

(MSA-Y)



23.05.2017 12:30:34 TSI

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