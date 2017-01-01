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Büyükşehir Aile Eğitim Merkezleri piknikte buluştu



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Aile Eğitim Merkezlerinden hizmet alan anneler ve çocukları piknikte buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Aile Eğitim Merkezleri düzenlediği renkli aktiviteler ile aileleri bir araya getiriyor. Çocuklara bale piyano matematik Türkçe, İngilizce el sanatları fen bilgisi konularında uzman eşliğinde eğitim veren aile merkezleri sosyal etkinliklerle bir yılın yorgunluğunu atıyor.



Doyasıya eğlendiler

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Haşim İşçan, Çamlıbel, Ünsal ve Fatih Aile Eğitim Merkezleri'nden hizmet alan anne ve çocuklar yılsonu mezuniyet pikniğinde buluştu. Sarısu Mesire Alanı'nda gerçekleşen etkinliğe yaklaşık 500 anne, çocuk ve öğretmenler katıldı. Çocukların oyun parklarında doyasıya eğlendiği piknikte, anneler de yemek ikramında bulunup, yürüyüş yaptı.



Büyük bir aile olduk

Büyükşehir Belediyesi Aile Eğitim Merkezlerinin büyük aile olduğunu gösteren güzel bir gün yaşadıklarını belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri, "Yıl boyunca aileler de bizler de tatlı bir yorgunluk yaşadık böyle güzel buluşmalarla keyifli zaman geçiriyoruz" dedi. Şehir gürültüsünden uzak yeşil ve mavinin ortasında keyifli bir gün geçirdiklerini dile getiren aileler, "Bizlere bu imkânı sağlayan Belediye Başkanımız Menderes Türel başta olmak üzere tüm belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" dediler.

(SÇ-SÇ-Y)



23.05.2017 12:30:41 TSI

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