YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kartepe okul yollarında hummalı çalışma

Kartepe okul yollarında hummalı çalışma



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler öğrencilerin kullandığı okul yolları tamiratlarına öncelik vermeye devam ediyor.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yolları modern bir görünüme kavuşturmak için, günde ortalama 400 metrekare kilitli parke taşı kullanarak parke tamiratı gerçekleştiriyor. Kartepenin yollarını iyileştirmeye devam eden ekipler, okul yollarına da iş programlarında öncelikli olarak yer veriyor. Bu kapsamda çalışmalarını hızlandıran Acil Müdahale Ekipleri, Suadiye Mahallesi Barbaros Okulu ve İstasyon Mahallesi Gaziemir Caddesi'nde İstasyon Okuluna ulaşımı sağlayan güzergahlardaki parke yol bozuklukları tek tek giderdi. Belediye ekipleri, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in en önemli önceliklerinden biri olan çocukların ve yayaların ulaşımlarını güvenli hale getirmek için tüm okul yolu ve kaldırımları da tarayarak ilçe genelindeki bozulan güzergahların tümünü tamamlayacak.

(İG-Y)



23.05.2017 12:31:01 TSI

NNNN

