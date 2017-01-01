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Kartepe okul yollarında hummalı çalışma

23 Mayıs 2017 Salı, 12:31
Kartepe okul yollarında hummalı çalışma
Kartepe okul yollarında hummalı çalışma

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler öğrencilerin kullandığı okul yolları tamiratlarına öncelik vermeye devam ediyor.
Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yolları modern bir görünüme kavuşturmak için, günde ortalama 400 metrekare kilitli parke taşı kullanarak parke tamiratı gerçekleştiriyor. Kartepenin yollarını iyileştirmeye devam eden ekipler, okul yollarına da iş programlarında öncelikli olarak yer veriyor. Bu kapsamda çalışmalarını hızlandıran Acil Müdahale Ekipleri, Suadiye Mahallesi Barbaros Okulu ve İstasyon Mahallesi Gaziemir Caddesi'nde İstasyon Okuluna ulaşımı sağlayan güzergahlardaki parke yol bozuklukları tek tek giderdi. Belediye ekipleri, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in en önemli önceliklerinden biri olan çocukların ve yayaların ulaşımlarını güvenli hale getirmek için tüm okul yolu ve kaldırımları da tarayarak ilçe genelindeki bozulan güzergahların tümünü tamamlayacak.
(İG-Y)

23.05.2017 12:31:01 TSI
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