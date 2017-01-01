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Emet Belediye Başkanı Koca'dan Emlak Vergisi uyarısı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, vatandaşları emlak ve çevre temizlik vergilerini ödemede son günü beklememeleri konusunda uyardı.

Emlak ve iş yerleri için çevre temizlik vergisi 1. taksitinin son ödeme tarihi 31 Mayıs 2017 olduğunu belirten başkan Koca; "1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre, Emlak Vergileri Mayıs ve Kasım ayı olmak üzere iki eşit taksitle ödeniyor. Emet Belediyesi olarak hizmetlerimizin temel kaynağı olan emlak ve iş yerleri çevre temizlik vergisi 1. taksit ödemeleri 31 Mayıs 2017 tarihinde sona erecek. Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin 1.'inci taksit ödeme süresi Mayıs ayı sonuna kadar olup, vatandaşlarımızın ödemelerini son güne bırakıp, yoğunluk yaşamamaları için gerekli önlemlerimizi aldık. Vatandaşlarımız vergilerini, Belediye Hizmet binamızda bulunan veznelerimize nakit ya da kredi kartıyla ödeyebilirler. Yığılmaların önüne geçmek için vatandaşlarımızı son güne bırakmadan vergilerini ödemelerini tavsiye ediyoruz." diye konuştu.(EFE)



23.05.2017 12:31:25 TSI

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