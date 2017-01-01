YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Akçakoca'da su sorununa son verildi

Akçakoca'da su sorununa son verildi



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Akçakoca'nın 100 bin nüfusa yetecek su sorununu çözecek olan Sarıyayla Barajı eksiksiz hizmet vermeye başlayacak.

Kaşmakam Yasin Öztürk ve Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici Akçakoca barajını gezerek incelemelerde bulundu. Barajın tamamlandığını son teknik incelemenin de yapıldığını belirten Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Son ve modern teknolojinin kullanıldığı barajda toplanan suyun çok kaliteli ve doğrudan içilebilir özellikte olduğunu belirterek "Nazmi Çiloğlu Barajı olarak meclis kararı aldığımız barajımızın devrini aldıktan sonra da ismini yazacağız inşallah. Afet gibi bir durum olmadığı sürece kolay kolay artık Akçakoca'da su kesilmeyecek. Tüm su depolarımızı cep telefonumuzdan görüntülü takip edeceğiz ve müdahale edeceğiz" diye konuştu.

(TT-AY)



23.05.2017 12:31:30 TSI

NNNN

