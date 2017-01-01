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Başkan Deniz sendikal faaliyetlerinden bahsetti



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, Adıyaman'da ve ilçelerinde yürüttükleri sendikal faaliyetlerle alakalı açıklamalarda bulundu.

Adıyaman'ın en büyük emek örgütü olarak büyümeye devam ettiklerini belirterek açıklamalarda bulunan Başkan Deniz, "Saha çalışmaları ve akademik faaliyetleri ile Adıyaman'da eğitim camiasının dikkatlerini çeken ve gündem oluşturan Eğitim Bir Sen Adıyaman Şubesi her geçen gün daha da güçlenerek yoluna devam ediyor. Sorunları çözerek güçlenen Eğitim-Bir-Sen'in bu başarısı ve soylu mücadelemiz, merkezinde insan olan, değer olan, özlük ve özgürlük olan bir medeniyet için dalga kurmayı da başaracak, iyi ve güzel olanı, kelebek etkisiyle yayacaktır. Bundan sonra yetkinin ve inanmışlığın getirdiği gücümüzle, yetkiyi nihai nokta olarak görmeyerek, önümüzdeki süreçte de eğitimin ve eğitim çalışanlarının sorunlarına çözüm bulmak için, eğitim çalışanlarının daha müreffeh bir hayata sahip olmaları için, sosyal, ekonomik ve özlük haklarımızın geliştirilmesi, kadim medeniyet değerlerimizin yeniden ihyası ve inşası için, dünya mazlumlarının ve mağdurlarının umudu olmuş Yeni Büyük Türkiye için var gücümüzle çalışmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Bugün imzaladığımız 2017 Mayıs Ayı Mutabakatı neticesinde Eğitim Bir- Sen Adıyaman Şubesi olarak toplamda, 6 bin 211 üye ile 8 ilçemizde, üniversite ve KYK'nın tamamında yetkiyi alarak üye sayısı itibari ile Adıyaman'ın en büyük emek örgütü olmamızı sağlamada herkese teşekkür ediyorum. Bu yetki Adıyaman'a, eğitim camiasına, ülkeye ve ümmete herkese hayırlı olsun, hayırlı hizmetlere vesile olsun" dedi.

(CK-SD-Y)



23.05.2017 12:32:09 TSI

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