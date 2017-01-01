YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Darıca'da fırınlar denetlendi

Darıca'da fırınlar denetlendi



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ramazan ayı öncesi ilçede faaliyet gösteren fırınlar denetlendi.

İlçedeki bütün fırınlara farklı ekiplerle eş zamanlı yapılan denetimlerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatının olup olmadığı, personelin çalışma önlüklerinin temizliği, sağlık portör muayenelerinin yapılıp yapılmadığı, fırında kullanılan alet ve ekipmanların gıda kullanımına uygunluğu, un depolarının koşullara uygunluğu, ilaçlamaların yapılıp yapılmadığı ve hijyen şartları dikkatle incelendi. Uygulamalar sırasında ekmek gramajları kontrol edildi. Yapılan denetimler sonunda Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada eksiklikler tespit edilen fırınlara eksikliklerin giderilmesi için ek süre verilirken, halk sağlığını etkileyecek derecede eksiklikler tespit edilen fırınlara kanunlar çerçevesinde cezai işlem uygulandığı, denetimlerde genel olarak işletmelerin hijyen kurallarına uyduğu ancak bazı işletmelerde küçük aksaklıklar tespit edildiği belirtilerek ilçe halkının temel tüketim maddesi olan ekmeğin temiz ve hijyenik olması için özellikle ramazan ayı boyunca denetlemelerin sık sık devam edeceğinin altı çizildi.

(İG-RFK-Y)



23.05.2017 12:32:15 TSI

NNNN

