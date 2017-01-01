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Sepaş Enerji, internet sitesini yeniledi



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İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Türkiye genelinde 1,6 milyon elektrik kullanıcısına elektrik tedarik hizmeti veren Sepaş Enerji internet sitesini yeniledi.

Türkiye'nin önde gelen sanayi gruplarından Akkök Holding ve Avrupa'nın 10 büyük enerji şirketi arasında gösterilen CEZ Grup'un stratejik ortaklığıyla hizmet veren Sepaş Enerji, kurumsal internet sitesini yenileyerek dijitalleşme sürecinde önemli bir adım attı. http://www.sepas.com.tr adresi üzerinden ziyaret edilen internet sitesi, farklı tasarımı ile dikkat çekiyor. Ziyaretçilerin istediği içeriğe kolayca ulaşmasını sağlayan internet sitesinde, indirimli elektrik fırsatları ve avantajlı kampanyalardan haberdar olunabileceği gibi "online işlemler" ve "teklif al" işlemleri de gerçekleştirilebiliyor. Müşteri memnuniyeti ve deneyimini çalışmalarının odağına alan Sepaş Enerji, internet sitesinde yer verdiği "müşteri hizmetleri" bölümü ile de bilgi bankası, ödeme kanalları, hizmet merkezleri gibi farklı konularda site ziyaretçilerini bilgilendiriyor. Sepaş Enerji ayrıca duyurular, basın bültenleri, e-bültenler ve teknoloji, eğlence, tasarruf, yaşam tarzı gibi kategorilerde yer alacak blog sayfası ile gündemden haberdar ederek eğlenceli içerik hizmeti sağlayacak. İnternet sitesi kullanıcıların erişilebilirliğini arttırabilmek için mobil cihazlara uyumlu olarak tasarlandı.

(İG-RFK-Y)



23.05.2017 12:32:40 TSI

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