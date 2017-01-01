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KOMEK Genel Sergi Festivaline yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Bu yıl 13.sü düzenlen KO-MEK Genel Sergi Festivali 4 gün boyunca unutulmayacak bir organizasyonla iz bıraktı.

Tam 13 yıldır Kocaeli'nin dört bir yanında yüz binlerce kursiyere eğitim veren Halk Üniversitesi KO-MEK, bir yılsonu sergisini daha geride bıraktı. Bu yıl ilk kez Gebze'de düzenlenen KO-MEK genel sergi festivali 4 gün boyunca birbirinden güzel organizasyonlarla vatandaşlara unutamayacakları bir festival yaşattı. Yaklaşık 250 bin kişinin ziyaret ettiği festivalde sergilenen ürünler vatandaşlar tarafından tam not aldı. Genel Sergi açılışını Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii Meydanı'nda gerçekleştirilen Mümin Sarıkaya konseri ile açan KO-MEK, 4 gün boyunca sahnelediği birbirinden güzel programlarla sergiye katılanları mest etti. Festival boyunca çeşitli yarışmalar, yöresel showlar, ikramlar, çocuk yüz boyama etkinlikleri, müzik gruplarının canlı performans etkinlikleri ve uygulamalı branş tanıtımları gerçekleştirildi. Tasavvuf Müziği sanatçısı Harun Beyaz'ın konseri ile doyasıya eğlenen Gebzeliler Ömer Karaoğlu'nun seslendirdiği şehit türküleri ile duygulandı.

Öte yandan 2004 yılından beri meslek ve sanat alanında 12 ilçede 44 kurs merkezinde eğitim veren KO-MEK, 29 farklı meslek alanında 213 farklı branşta toplamda 468 bin 427 kursiyere eğitim verdi. 2016-2017 eğitim öğretim yılında 213 farklı branşta toplamda 49 bin 135 kişiye eğitim verdi.

(İG-RFK-Y)



23.05.2017 12:33:27 TSI

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