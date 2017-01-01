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Gediz belediyesi camilerde genel temizlik çalışması başlattı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Gediz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından her yıl geleneksel olarak Ramazan ayına özel gerçekleştirdiği şehir merkezlerindeki camilerin temizliği yapılarak, camiler Ramazan ayına hazırlanıyor.

Gedizli vatandaşların daha temiz ve ferah bir ortamda ibadet etmeleri için çalıştıklarını ifade eden Gediz Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu; "İbadetimizi yaptığımız mekânlarımız olan camilerimizin temizliği önem arz ediyor. Her yıl uyguladığımız etkinliklerimizi bu yılda devam ettiriyoruz. Geçen yıllarda olduğu gibi ilçe merkezimizdeki tüm camilerimizin temizliğini yapıyoruz. Gediz Belediyesi olarak Ramazan ayının yaklaştığı şu günlerde vatandaşlarımızın ibadetlerini temiz bir ortamda yapmaları için camilerde cami müştemilatlarının yıkanması, cami önleri ve cami girişleri, şadırvan ve abdest alma yerleri ile cami tuvaletlerinin genel temizliği de hijyenik bir şeklide ekiplerimiz tarafından özenle yapılmaktadır. Yürütülen genel temizlik çalışmaları ile bizler için kutsal bir mekan olan camilerimizin Ramazan ayı öncesi sağlık ve hijyen şartları açısından hazır hale getirildiğini belirtirken, bu vesile ile Cenabı Allah'tan huzur içinde bizleri Ramazan ayına ulaştırmasını, mübarek Ramazan Ayının tüm halkımız ve İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyor saygılarımı sunuyorum" dedi.(EFE)



23.05.2017 12:33:43 TSI

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