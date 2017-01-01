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Başkan Keleş'e makam ziyaretleri

23 Mayıs 2017 Salı, 12:34
Başkan Keleş'e makam ziyaretleri
Başkan Keleş'e makam ziyaretleri

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - AK Parti Hakkari İl Başkanı Nurettin Fırat, Gazeteci-Yazar Mustafa Atmaca, Belediye Başkanları Birliği Danışmanı Abdullah Çetinkaya ve Nigar Duvarcı Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'i makamında ziyaret etti. Yazar Mustafa Atmaca "Çanakkale Ruhu" adlı kitabını Başkan Keleş'e takdim etti. Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Keleş, yazar Mustafa Atmaca'ya kitabı için ayrıca teşekkür etti.
Ardından Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır Düzce Belediye Bakanı Mehmet Keleş ile bir araya geldi. Başkan Keleş, nezaket ziyaretinde bulunan Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır'a teşekkür etti.
(TT)

23.05.2017 12:34:34 TSI
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